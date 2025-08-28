İSTANBUL 28°C / 22°C
Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor… İsrail İHA'da Lübnan'da 2 can aldı

Lübnan'ın güneyine düşen katil İsrail'e ait İHA üzerinde inceleme yapan askerler patlamayla sarsıldı. İki asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 22:25
ABONE OL

Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir İHA'nın ülkenin güneyine düştüğünü ve ordu personeli tarafından İHA üzerinde yapılan incelemede meydana gelen patlamada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'e ait İHA, Lübnan topraklarına düştü. Lübnan ordusu, İHA'nın ülkenin güneyinde Nakura bölgesine düştüğünü belirterek, ordu personelinin İHA'nın düştüğü bölgeye sevk edildiğini ifade etti. Lübnan ordusu, İHA üzerinde inceleme yapıldığı sırada patlama meydana geldiğini ve 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yaptığı açıklamada ordunun ülkenin güneyinde istikrarı korumanın bedelini bir kez daha kanla ödediğini ifade ederek, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ordu birliklerinin ülkenin güneyine konuşlanmasından bu yana 4'üncü kez ölümcül bir olayın yaşandığını belirtti.

İsrail ordusu, söz konusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

