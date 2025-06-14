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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Saldırılarda yeni boyut

İşgalci İsrail'in İran'a başlattığı saldırıya karşılık olarak Sadık Vaat 3 operasyonu gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonda Tel Aviv'de pek çok nokta vurulurken İsrail ordusundan yeni karşı saldırı açıklaması geldi. İran cephesinden ise hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2025 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Bölgede gerilim tırmanıyor! Saldırılarda yeni boyut
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İsrail, 13 Haziran tarihinde sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi.

İsrail saldırılarına İran'ın misillemesi gecikmedi. "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği operasyonla Tel Aviv'i bombardımana tuttu.

Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzelerin fırlatılmasıyla Tel Aviv yangın yerine döndü. Bazı füzelerin İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi deldiği belirtildi.

İSRAİL: İRAN'A ŞU ANDA SALDIRIYORUZ

İsrail Ordu Sözcüsü, "Şu anda İran'a saldırıyoruz. İran'ın hala İsrail'e ağır hasar verebilecek bir cephanesi var. İran'ın karadan-karaya füze tesislerine saldırmayı ve imha etmeyi sürdüreceğiz. İran'ın nükleer programının bileşenlerini vuruyoruz ve nihai hedefimiz bu programı ortadan kaldırmak." diye konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINLARINA HAVA SALDIRISI

İsrail, İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenledi.

İRAN'IN HAVA SAVUNMA SİTEMLERİ DEVREDE

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği görülüyor.

Başkent Tahran'ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

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