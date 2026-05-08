Bölgede gerilim zirve yaptı! İran'dan BAE'ye füzeli mesaj

İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun, Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan "ABD ateşkesi ihlal etti.", Amerika'dan ise "Saldırılara meşru müdafaa kapsamında cevap verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz." açıklaması geldi.

İRAN'DAN BAE'YE FÜZELİ MESAJ

İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolladıkları füzenin üzerindeki yazıyı paylaştı. Füzede "Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız" yazdığı görüldü.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran medyası: İran, Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koydu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD'nin el koyduğu gemilerde bulunan Pakistan ve İran vatandaşı denizcilerin ülkelerine dönüşü için Singapur hükümetinden destek talep ettiklerini açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı, Washington yönetiminin yaptırım kararı aldığı Petrol Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Maaric el-Bahadili hakkında, ABD tarafından ortaya atılan suçlamaları reddetti.

Bir ABD vatandaşı, NATO savunma harcamalarının artırılmasını reddettiği ve İran'a karşı saldırılarda askeri üslerinin kullanıma izin vermediği için ABD yönetimi ile gerginlik yaşayan İspanya'ya sığınma başvurusu yaptı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle bin 500 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını belirtti.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalına göre, Riyad yönetimi hava sahasının saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyecek.

Hürmüz Boğazı'nda patlama yaşanan Panama bayraklı ve Güney Kore şirketince işletilen geminin Dubai'ye ulaştığı ve burada yapılacak incelemelerin ardından patlamanın nedeninin belirleneceği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girerek müdahale ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan son askeri gerilime rağmen "ateşkesin devam ettiğini" ve "hala yürürlükte olduğunu" belirterek, ABD'nin saldırılarını "Sadece ufak bir dokunuş" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ait 3 savaş gemisinin ateş altına alınmalarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan başarılı bir şekilde geçtiğini, ancak ABD misillemelerinin İran'a büyük zarar verdiğini belirterek, "İran hızlıca bir anlaşma imzalamazsa, tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, gelecekte de çok daha sert ve şiddetli bir şekilde alt edeceğiz" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken İran'ın herhangi bir tahrik olmadan saldırdığı" açıklanan donanma unsurlarına ilişkin, "Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." ifadesini kullandı.

ABD ordusu, 7 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan Umman Körfezi'ne geçen savaş gemilerinin İran'ın sebepsiz saldırılarına uğradığını ve meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara yanıt verilerek İran'a ait bazı askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin ateşkesi ihlal ederek İran'a ait gemileri ve bazı sivil bölgeleri hedef aldığını açıklayarak, "İran, her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verecektir" dedi.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 ABD savaş gemisinin İran Deniz Kuvvetleri'nin saldırısının hedefi olduğunu duyurdu. Haberde, saldırının füze ve kamikaze İHA'larıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, ABD'ye ait savaş gemilerinin Umman Denizi'ne doğru geri çekildiği aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini iddia etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek bir İran petrol tankerine saldırdığını belirtti.

00:18 İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.

00:16 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'na yönelik hazırladığı Güvenlik Konseyi karar taslağının "siyasi" olduğunu iddia ederek onaylanmaması çağrısında bulundu.