Bölgede İsrail- Evangelistler ve Prens Selman arasında kirli ittifak kuruldu

Washington Post'un haberine göre; aralarında Trump'ın danışmanının da olduğu bir grup ABD'li Evanjeslist Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de öldürülmesinde kilit rol oynayan Prens Selman'ın ABD'li evanjelistlerle ilk kez bir araya geldiği vurgulandı.

The Jerusalem Post, İsrail hühümetinin gayriresmi temsilcisi olarak tanımladığı evanjelistleri, Suudi Arabistan ile birlikte İran'a karşı müttefik olarak görmek istediklerini belirtti.

The Jerusalem Post, ayrıca evanjelist danışmanın Prens Selman'ı ziyaretini Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerinin güçlendiğine dair yeni bir işaret olarak yorumladı.

Netanyahu sessizliğini bozdu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin sessizliğini bozdu. Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayetinin korkunç bir olay olduğunu ancak İran'ın daha büyük bir problem olduğunu belirtti.

Netanyahu Trump'tan Prens Selman'a destek olmasını istedi

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek istediği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde Netanyahu'nun, Prens Muhammed bin Selman'a destek verdiği belirtildi.

Haberde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından eleştiri oklarını üzerine toplayan Veliaht Prens'e bazı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail'in de üstü kapalı olarak "sahip çıktığı" kaydedildi.

Buna göre, Kaşıkçı olayının ardından Beyaz Saray'a telefonla ulaşan Netanyahu'nun, Trump'la yaptığı görüşmede "Prens Muhammed bin Selman'la olan ilişkisini koruması" yönünde tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü.

Aynı haberde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de Trump'la yaptığı görüşmede aynı yaklaşımı sergilediği ve Prens bin Selman'a destek istediği ifade edildi.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı konusunda Riyad yönetimi üzerinde baskı kurma yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatılan haberde, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin ise güçlü şekilde Veliaht Prens'in yanında durduğu belirtildi.

(Sabah)