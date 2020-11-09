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Dünya

Bölgede kritik gelişme: Şebve'de ilk liman inşası için anlaşma imzalandı

Yemen'in güneyindeki petrol kenti Şebve'de ilk liman inşası için anlaşmaya varıldı. Şebve, petrol zengini ve güvenlik açısından istikrarlı bir kent olmasıyla öne çıkıyor.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 07:42 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 07:45
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Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu ile QYZ Ticaret Şirketi, Şebve'nin Rudum ilçesinde inşa edilecek "Kına" Limanı için anlaştı.

Yap-işlet-devret (BOT) modeliyle inşa edilecek liman projesinin ilk aşamasının, petrol ürünlerinin depolanması için tanker temin edilmesi ve Şebve'nin petrol ihtiyacının buradan karşılanmasından oluşacağı ifade edildi.

İkinci aşamada ise petrol ürünlerinin boşaltımının yapılacağı rıhtımlar ile petrolün saklanacağı 60 bin ton kapasiteli 8 deponun inşa edileceği aktarıldı.

Şebve Valisi Adyu imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Şebve'deki ekonomik ve ticari hareketi canlandırmak için söz konusu projeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Hükümetin kontrolündeki Şebve, petrol zengini ve güvenlik açısından istikrarlı bir kent olmasıyla öne çıkıyor.

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