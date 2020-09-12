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Dünya

Bölgede kritik gelişme: Yemen ordusu Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 07:24 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 07:24
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Orduya ait September Net adlı internet sitesinden verilen haberde, orduya ait birliklerin Cevf vilayetindeki Nudud cephesinde Husi milislere ait komuta ve muhabere merkezlerini kontrolüne geçirdiği belirtildi.

Haberde, operasyon sırasında Husi milislerden can kayıplarının olduğu ve zırhlı askeri araçların kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonun Nudud cephesinde sürdürüldüğü ve bölgenin İran destekli Husi milislerden temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırına komşu vilayetteki geniş stratejik bölgelerin kontrolleri altına geçtiğine dair geçen pazar açıklama yapmıştı.

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