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Dünya

Bölgede önemli gelişme! Sınırındaki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdi

Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, ülkesinin Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

AA01 Ocak 2021 Cuma 08:10 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 08:10
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Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, "Sudan ordusu, Etiyopya ile sınır olan topraklarının tamamının kontrolünü ele geçirdi." dedi.

Kameruddin, "Etiyopya'dan iki ülke sınırlarını tanımadığına dair şu ana kadar resmi bir şey almadık." diye konuştu.

Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Halid Abidin eş-Şami, salı günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuda 20 yıl önce kaybettikleri topraklarını tamamen kontrol altına aldıklarını söylemişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti de aynı gün yaptığı açıklamada, "Sudan, Etiyopya topraklarına doğru genişlemeyi bırakmazsa Etiyopya karşı saldırı başlatmak zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Sudan ordusundan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce işgal edilen toprakların geri alınması için bölgeye büyük bir askeri güç gönderildiği belirtilmişti.

Etiyopyalı yetkililer, Sudan güvenlik güçlerinin operasyonlarını "sınır ihlali" olarak değerlendiriyor.

Sudan hükümeti de Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

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