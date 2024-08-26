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Dünya

Bölgede savaş tatbikatı! ''F-35A'' ve ''F-15K'' dahil yaklaşık 60 uçak yer alıyor

Güney Kore ile ABD'nin, 'Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)' tatbikatı kapsamında gerçek mühimmatın kullanıldığı, 3 gün sürecek hava tatbikatına başladığı bildirildi.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Bölgede savaş tatbikatı! ''F-35A'' ve ''F-15K'' dahil yaklaşık 60 uçak yer alıyor
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Yonhap'ın Hava Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre ortak hava tatbikatında "F-35A" ve "F-15K" dahil yaklaşık 60 askeri uçak yer alıyor.

Kuzey Kore'nin "eş zamanlı kara ve hava provokasyonlarına yanıt prosedürlerini incelemek amacıyla" düzenlenen tatbikat kapsamında askeri uçakların havadaki hedefleri ateşledikleri füzelerle etkisiz hale getirmesi planlanıyor.

- "ULCHİ ÖZGÜRLÜK KALKANI" TATBİKATI

Güney Kore ile ABD, 19 Ağustos'ta "Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri" karşısında ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatına başlamıştı.

İki ülke arasındaki 11 günlük tatbikat, 29 Ağustos'ta sona erecek.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti.

- KUZEY KORE'NİN TEPKİSİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsünün açıklamasında iki ülkenin ortak tatbikatı, "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olarak tanımlanmıştı.

ABD ve müttefiklerinin her yıl 200'den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bunların giderek daha tehditkar hale geldiği savunulmuştu.

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