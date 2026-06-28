Bölgede savaş yeniden alevlendi! İran'dan ABD'ye misilleme: İki ülke hedef alındı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, DMO tarafından yapılan açıklamada, ordunun deniz ve hava kuvvetlerinin, ABD'nin son saldırılarına "kararlı bir karşılık" verdiği belirtildi.

Açıklamada, DMO Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetlerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD Beşinci Filosu dahil toplam 8 önemli ABD askeri tesisinin vurulduğu ifade edildi.

Söz konusu operasyonun, Washington yönetiminin İran'a yönelik son askeri saldırılarına misilleme niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin, DMO Deniz Kuvvetlerinin kurallara uymayan bir gemiye yönelik müdahalesini gerekçe göstererek, İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki 5 noktasına saldırı düzenlediği aktarıldı.

İran'ın, İslamabad Mutabakat Zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetiminden sorumlu olduğu savunulan açıklamada, kuralları ihlal eden gemilere yönelik müdahalelerin daha da sertleşeceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, gelecekte İran'a yönelik herhangi bir saldırının, gerekçesi veya hedefinin niteliğine bakılmaksızın "ezici bir güçle" karşılık bulacağı ifade edildi.

DMO, ateşkesin ihlal edilmesinin İslamabad Mutabakat Zaptı'nın birinci maddesine aykırı olduğunu ve böyle bir durumun devam eden tüm süreçleri durduracağını da vurguladı.

Kuveyt'te füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, Bahreyn'de ise olası bir saldırı ihtimali nedeniyle sirenlerin çaldığı bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

ABD ORDUSU, İRAN'A YÖNELİK SON SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

ABD ordusu İran'a yönelik son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

TRUMP'TAN İRAN'A YÖNELİK SON SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA: İŞİ ASKERİ YOLLA TAMAMLAMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi bir kez daha ihlal ettikleri gerekçesiyle İran'ın askeri tesislerine yeni saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulundu.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bir kez daha saldırı olasılığı nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını duyurdu.

ABD ordusu İran'a yönelik son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi bir kez daha ihlal ettikleri gerekçesiyle İran'ın askeri tesislerine yeni saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulundu.

Kuveyt'te füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, Bahreyn'de ise olası bir saldırı ihtimali nedeniyle sirenlerin çaldığı bildirildi.

01:14 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

00.51 İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

00.34 İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.