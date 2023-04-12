Bölgede sıcak çatışma! Türkiye açıkladı: Desteğimiz tam

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan sınırındaki çatışma sonrasında Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Çavuşoğlu, dün yaşanan Ermeni provokasyonları sonrasında bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, şehitler için başsağlığında bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

BÖLGEDE SICAK ÇATIŞMA! TÜRKİYE AÇIKLADI: DESTEĞİMİZ TAM

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun görüşmede, Türkiye'nin ve Türk halkının can Azerbaycan'a desteğinin tam olduğunu vurguladığı kaydedildi.

AB, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI ÇAĞRISI YAPTI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, dün sınır bölgesinde çıkan çatışmada can kayıpları olmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu olay, belirlenmiş sınırlar olmadığında 1991 hattına saygı gösterilmesi, benzer olayların önlenmesi için iki tarafın güçlerinin bu hattan güvenli mesafeye çekilmesi gerektiğinin altını çizmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ekim 2022'de Prag'da varılan ve 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması hakkındaki mutabakat dahil olmak üzere Azerbaycan ve Ermenistan'ın taahhütlerine uyması gerektiği kaydedilen açıklamada, sınırların belirlenmesine yönelik müzakerelerin yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.

AB, sınır belirleme çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu vurgulandı.

3 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtilmişti.

Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edilmişti. Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada, Ermenistan ordusunun kayıp verdiği bildirilmişti.