Bölgede sıcak temas! İran'ı suçlayan ABD Bender Abbas saldırısını doğruladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın sabah saatlerinde Kuveyt'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattı, bu füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla durduruldu. İran rejimi tarafından gerçekleştirilen bu ağır ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan 5 dron saldırısından birkaç saat sonra meydana geldi" denildi.

Açıklamada, tüm dronların ABD güçleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtilerek, "ABD güçleri ayrıca Bender Abbas'taki bir İran kontrol merkezinden fırlatılmak üzere olan altıncı bir dronu da engelledi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İran'daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01.30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti. Kuveyt ise saatler sonra füze ve dron saldırısına uğradığını aktarmıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'e balistik füze ve dron saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini açıklayarak, İran'ın Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bender Abbas'taki bazı bölgelere yönelik ABD askeri saldırısını şiddetle kınayarak, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Park Yoon-joo, Güney Kore şirketince işletilen gemiye Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırının "muhtemelen İran füzesiyle gerçekleştirildiğini" açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit ettiği Umman'a İran'ın desteğini açıkladı.

İran basını, İran ordusunun güvenlik güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı.

05.00 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma hakkı, Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması şeklindeki kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmayacaktır." açıklamasında bulundu.

04.41 ABD'nin İran'da bulunan ve kendi güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir askeri bölgeye yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

02.58 İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda kesin nedeni henüz bilinmeyen 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin mevcut durumuna ilişkin, "Bence çok iyi gidiyoruz. İran istediğimiz şeyleri bize vermeye başlıyor. Eğer böyle olursa harika, eğer olmazsa bu adam (Savunma Bakanı Hegseth) işi bitirecek" dedi.