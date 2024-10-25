İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini korurken, ABD bölgedeki varlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor.ALMANYA'DAN ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLDİLERİsrail'e büyük destek veren ABD, bölgeye bu kez savaş uçakları gönderiyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi.SAYI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
Öte yandan, hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.