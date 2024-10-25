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Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! Çok sayıda F-16 Almanya'dan Orta Doğu'ya kaydırıldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), çok sayıda F-16 savaş uçağının Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı.

IHA25 Ekim 2024 Cuma 23:01 - Güncelleme:
Bölgede tansiyon yükseliyor! Çok sayıda F-16 Almanya'dan Orta Doğu'ya kaydırıldı
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İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini korurken, ABD bölgedeki varlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

ALMANYA'DAN ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLDİLER

İsrail'e büyük destek veren ABD, bölgeye bu kez savaş uçakları gönderiyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi.

SAYI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Öte yandan, hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

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