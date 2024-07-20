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Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! İsrail'den Yemen'e hava saldırısı

Husilerin geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'i 'Yafa' isimli İHA ile hedef aldığını açıklamasının ardından soykırımcı İsrail'e ait savaş uçaklarının, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
Bölgede tansiyon yükseliyor! İsrail'den Yemen'e hava saldırısı
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Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

ABD'Lİ KAYNAKLAR: SALDIRIYI İSRAİL YAPTI

Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi.

İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

TEL AVİV'DE MEYDANA GELEN PATLAMA

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

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