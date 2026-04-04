  • Bölgede tansiyon yükseliyor: İsrail'in casusluk şebekesi çökertildi
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor: İsrail'in casusluk şebekesi çökertildi

Yemen'de Husiler, İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğunu öne sürdükleri bir casusluk şebekesini ortaya çıkardıklarını açıkladı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

AA4 Nisan 2026 Cumartesi 23:43
Bölgede tansiyon yükseliyor: İsrail'in casusluk şebekesi çökertildi
Husilere bağlı Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin, İsrail askeri istihbarat birimi "Aman" ile istihbarat servisi "Mossad" ve bazı diğer yapılarla doğrudan çalışan unsurların yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Yemen içinde askeri ve güvenlik bilgileri ile hassas bölgelere ilişkin koordinatlar ve ekonomik tesislere dair verileri bu taraflara aktardığı, ayrıca casusluk yazılımları ve istihbarat amaçlı iletişim araçları kullandığı kaydedildi.

Operasyonun, "toplumsal işbirliği ve vatandaşların dikkati" sayesinde elde edilen istihbarat sayesinde gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, halktan şüpheli faaliyetleri bildirmesi istendi.

Husiler, şebekedeki kişilerin sayısı ya da uyruklarına ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadeleriyle ABD/İsrail-İran savaşına dahil olduklarını duyurmuştu.

  • Husiler
  • İsrail
  • İsrail casusluk çetesi

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet! İki kadını darp edip elini kolunu sallayarak gitti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
