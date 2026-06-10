Bölgede yüksek gerilim! ABD ve İran arasında yeni çatışma

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak ve Başkomutanın (Donald Trump) talimatı doğrultusunda, 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu misilleme saldırısında, CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla, "Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin" vurulduğu belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğindeydi." denildi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin İran'ın "haksız saldırganlığına karşı" savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye turu atarken düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Trump'a yanıt olarak paylaştığı mesajında, helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğini belirtmeden, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" vurgulayarak, "Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ: SALDIRILARA KARŞILIK BÖLGEDEKİ BAZI ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahından, ABD'nin saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun, helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı ABD üsleri, güçlü saldırılarla hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin saldırganlığını tekrarlaması halinde bölgedeki "belirlenmiş hedeflere karşı daha şiddetli ve kapsamlı" saldırılar gerçekleştirileceği belirtildi.

ÜRDÜN VE KUVEYT YENİ SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD'ye ait El-Azrak Üssü'nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kuveyt ordusu ise ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ABD'nin son saldırılarını görüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD'ye ait El-Azrak Üssü'nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kuveyt ordusu ise ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Ürdün ordusu, İran'dan Zerka kentine yönelik fırlatılan 5 füzeyi hava savunma sistemleriyle düşürdüklerini açıkladı.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını bildirdi.

İran, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı altına aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran'ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin" uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonu: Güneydeki Cask kentinde yeni patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik başlattığı saldırılarda hiçbir ticari limanın vurulmadığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarının hedef alındığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak

İran basını, İran'ın helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt vereceğini belirtti.

00.52 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

00.36 İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

00.27 ABD ordusu, bir helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı saldırılar başlattığını duyurdu

23.51 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını, fakat bunun aylarca da sürebileceğini bildirdi.

23.24 İran Dışişleri Bakan Yardımcısının, dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylediği bildirildi.

22.43 ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi.