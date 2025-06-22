İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesine yönelik "müzakereye dönme" çağrılarına yanıt verdi.

Ülkesinin İsrail'in "diplomasiyi bozma kararı aldığında" ABD ile müzakereler yaptığına dikkati çeken Erakçi, bu hafta ise ABD'nin "diplomasiyi bozma kararı aldığında" E3 ve AB ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Erakçi, "İngiltere ve AB Yüksek Temsilcisi'ne göre, masaya 'geri dönmesi' gereken İran. İran, hiç ayrılmadığı (müzakere masasına), havaya uçurmadığı şeye nasıl geri dönebilir?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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