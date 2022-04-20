Bölgedeki PKK ve Haşdi Şabi varlığı nedeniyle evlerine dönemiyorlar

Duhok'taki sığınmacı kamplarında yıllardır çadırda kalan Sincarlı Ezidiler, AA muhabirine, PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle evlerine dönemediklerini anlattı.

Sincarlı Ezidilerden Halil Reşo, Sincar'daki durumun çok karışık olduğunu ve güvenliğin olmadığını belirterek, "O yüzden kimse evine ve toprağına dönmeye cesaret edemiyor. Sincar'da PKK'lılar var. Yasal olmayan güçler Sincar'da kalmamalıdır." dedi.

Duhok'taki kampta naylon çadırlarda kaldıklarını ve her gün bir çadırın yandığını söyleyen Reşo, DEAŞ tarafından bir yakını kaçırılmayan ya da öldürülmeyen bir aile olmadığını ve ilgililerden yardım beklediklerini vurguladı.

- "SİNCAR HALKI, BÖLGEDEKİ PKK VE HAŞDİ ŞABİ VARLIĞI NEDENİYLE EVLERİNE DÖNEMİYOR"

Duhok'taki Şarya Kampında kalan Sincarlı Ali Goro da Musul'dakilerin evlerine döndüğünü ancak kimsenin kendilerinin dönüşü için yardımcı olmadığını söyledi.

Goro, "Sincar halkı, bölgedeki PKK ve Haşdi Şabi varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor. Bu şartlarda dönmeye cesaret etse de hiçbir hizmet, altyapı, su, elektrik, okul ve hastane yok. O nedenle naylon çadırlarda kalmak bizim için dönmekten daha iyidir." dedi.

- "SİNCAR'DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ SAĞLANAMADI"

Sincarlı Ali Gilleyi, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Sincar'ı ziyaret ettiğini ve PKK'yı bölgeden çıkarma sözü verdiğini hatırlatarak, "Ancak hiçbir şey yapmadı. Sincar'da güvenlik ve asayiş sağlanamadı." diye konuştu.

Sincar'ın Tiluzeyr köyünden kaçan Ali Huyda, güvenlik ve huzurun sağlanması halinde hiç vakit kaybetmeden Sincar'a döneceğini söyledi. Huyda, "PKK ve Haşdi Şabi, bölgenin güvenliğinin bozulmasına neden oluyor." dedi.

Sincarlı Adil Gabari ise, "Kamplarda kalan ailelerin durumu hiç iyi değil. Halk evlerine dönmek istiyor fakat içleri rahat değil. Sincar ve çevresinde PKK'lılar var. Halk onlara karşı. İnsanlar evlerine nasıl döneceklerini bilemez durumda." ifadelerini kullandı.

- PKK, DEAŞ'I BAHANE EDEREK BÖLGEYE KONUŞLANDI

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması halen uygulamaya konulmadı. Bu yüzden PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.

Ezidiler ve IKBY'li yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşasının ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini belirterek, her fırsatta örgütün Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.