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Dünya

Bölgeden dumanlar yükseliyor! Zaporijya bir kez daha vuruldu

Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 23:23 - Güncelleme:
Bölgeden dumanlar yükseliyor! Zaporijya bir kez daha vuruldu
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Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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