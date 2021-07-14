AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41

Abdullah, başkent Kabil'de katıldığı bir törende, barışın Afganistan halkının bir arzusu ve hatta ihtiyacı olduğunu belirtti.

Şiddeti arttırmakla ve bölgeleri ele geçirmekle barış konusunda bir sonuca ulaşılmayacağını ifade eden Abdullah, hali hazırda şiddet olaylarının endişe verici ve kabul edilemez bir şekilde arttığını kaydetti.

Abdullah, Afganistan hükümetinin her zaman adil ve şeffaf bir barış istediğini vurguladı.

Her şeye rağmen barış için yaratılan fırsatın henüz elden gitmediğini dile getiren Abdullah, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bölgeleri ele geçirmekle ülkeye barış gelmez." dedi.

Afganistan halkının zor günlerden geçtiğini aktaran Abdullah, böyle bir dönemde siyasiler arasındaki birliğin önemli olduğunu vurguladı.

Abdullah, "Taliban şu ana kadar temel konular üzerinde müzakere etmedi. Biz hiçbir zaman müzakere yolunu kapatmadık. Biz iyi niyetle barış görüşmelerine yeniden başlanmasını umuyoruz." diye konuştu.

- ÜLKEDE ŞİDDET OLAYLARI SÜRÜYOR

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'inin üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3, Tahar vilayetinde 2, Kunduz vilayetinde de 3 ilçeyi kontrol eden hükümet güçleri de Taliban'ın elindeki ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.

