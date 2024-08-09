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Dünya

Bölgenin ilk altın rafinerisi açtılar

Afrika kıtasının altın zengini Gana'da, Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi hizmete girdi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Bölgenin ilk altın rafinerisi açtılar
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Gana'nın başkenti Akra'da "Gana Kraliyet Altın Rafinerisi" hizmete açıldı.

Açılışa Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia ve Maliye Bakanı Mohammed Amin Adam'ın yanı sıra üst düzey yetkililerle çok sayıda davetli katıldı.

Bawumia, rafinerinin altın kaçakçılığını kontrol altına almaya yardımcı olacağını ve değerli metalden elde edilen ulusal geliri artırmaya yardımcı olacak "yeni bir döneme" işaret ettiğini söyledi.

Rafine etme becerisi sayesinde altını uygun fiyata satabileceklerini kaydeden Bawumia, elde edilecek gelirin ülke sınırlarında tutulabileceğini ifade etti.

Bawumia, rafineri sayesinde gençler için istihdam oluşturulacağına dikkati çekti.

Maliye Bakanı Adam da Gana'nın maden ihracatının yaklaşık yüzde 96'sını altının oluşturduğunu söyledi.

Altının ham halinin ülkenin gelir potansiyelini sınırladığına dikkati çeken Adam, "Yeni rafineri, yerel ekonomi üzerinde katlanarak artan bir etkiye sahip olacak işler yaratarak ekonomik dönüşüm için birçok kapı açacak." dedi.

Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisi sayesinde Gana, Afrika kıtasının en büyük altın üreticisi olarak konumunu sağlamlaştıracak.

Günde 400 kilogram altın işleme kapasitesine sahip olan "Gana Kraliyet Altın Rafinerisi", büyük ölçekli madencilerden altın işlemek için lisans almadan önce küçük ölçekli madencilerden işlenmiş altın tedarik edecek.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticisi ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 4 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.

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