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Dünya

Bölgeye asker yığıyorlar! Bu sefer durum ciddi... 'Liderliğimiz elden gidiyor'

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha 'saldırgan' bir askeri varlık oluşturduğunu ve bölgesel ayak izini genişlettiğini söyledi. Davidson, 'ABD'nin kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolünün yerini almak için emellerini hızlandırdıklarından endişeliyim. Bunu 2050 yılına kadar yapmak istediklerini söylüyorlardı; bu hedefi öne çekeceklerinden kaygılıyım.' dedi.

11 Mart 2021 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 12:22
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ABD Kongresi'ne bilgilendirme yapan Davidson, Çin'in saldırgan bir tutum benimsemediği takdirde bunca gücü bölgeye yerleştirmesinin anlamsız olacağını savundu.

Davidson, Pasifik'te milyarlarca dolarlık yeni silahlar için bütçe ayrılması gerektiğini belirterek, bunun Çin'e karşı caydırıcı bir etki oluşturulması için gerekliliğine dikkat çekti.

"EN BÜYÜK STRATEJİK TEHDİT"

CNN'de yer alan habere göre, Çin'i, "21'inci yüzyılda güvenliğe yönelik en büyük uzun vadeli stratejik tehdit" olarak niteleyen ABD'li komutan, bu ülkenin Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğine ve Hindistan'la olan sınır anlaşmazlığına vurgu yaptı.

Davidson ayrıca şunları kaydetti:

"ABD'nin kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolünün yerini almak için emellerini hızlandırdıklarından endişeliyim. Bunu 2050 yılına kadar yapmak istediklerini söylüyorlardı; bu hedefi öne çekeceklerinden kaygılıyım."

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