star.com.tr 28 Temmuz 2020 Salı 17:53 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 17:53

ABD, son dönemlerde Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki çalışmalarından duyduğu rahatsızlığı yüksek sesle dile getiriyor. Bölgeye silah yığan Rusya ise, 'endişelenmeyin' mesajı veriyor...



ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa / Afrika Komutanı James Foggo, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki artan faaliyetlerine, yeni askeri üslerin açılması ve S-400 savunma sistemlerinin yerleştirmesine dikkat çekmişti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçtiğimiz hafta Danimarka ulusal yayın kuruluşu DR'a verdiği demeçte, Washington ve müttefiklerinin Kuzey Kutbu'ndaki Rus ve Çin genişlemesine tepki vermek için çok yavaş davrandıklarından yakındı.

Öte yandan ABD Donanması, 2011 yılında etkinliğine son verilen Atlantik Okyanusu ve Arktik Denizi operasyonlarından sorumlu 2. Filo'yu yeniden teşkilatlandırıyor.

Gelen açıklamalarla ilgili değerlendirmelere bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Nikolay Korçunov, S-400 füze sistemlerinin Rusya'nın Arktik adalarına konuşlandırılması, yalnızca ulusal savunma için gerekli olan mantıklı bir adım.' dedi.

Bunun kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini belirten Korçunov, sözlerini şöyle sürdürdü...

S-400 sistemlerinin Rusya'nın Kuzey Kutup adalarında yerleştirilmesine gelince... Bu, ülkemizin topraklarının üzerinde kesintisiz bir radar alanı oluşturulduktan sonra tutarlı bir hamle. S-400 sistemi sadece savunma amaçlı. Endişelerini dile getirenler, S-400'ün korumak istediği bir alana veya bir nesneye karşı agresif niyetler geliştirmezlerse, endişelenecek bir durum yok.

FÜZE TAŞIYAN BUZKIRAN MESELESİ...

Korçunov, Ivan Papanin'in Kalibr seyir füzeleri taşımak üzere tasarlandığını ve bunun Kuzey Kutbu'ndaki agresif yaklaşımın bir işareti' olduğunu belirten James Foggo'nun iddialarına da karşı çıktı.

Korçunov, Rusya'ya ait Ivan Papanin'in klasik bir buzkıran değil, aynı zamanda askeri bir gemi olduğunu belirterek, silahlandırılmasının herhangi bir soru işaretine neden olmaması gerektiğini savundu. edilmesinin herhangi bir soruyu tetiklememesi gerektiğini vurguladı.

Korçunov konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu...

Silahların askeri bir gemiye monte edilmesi, özellikle de silahların, deniz tabanlı Kalibr füzeleri durumunda olduğu gibi, ülkemizin katıldığı uluslararası anlaşmalarla çelişmediği göz önüne alındığında, bu sorulara mahal yok. Kalibr veya Uran kruvazör füzelerinin buz kırıcılarımıza monte edilmesi, ki bu arada, sadece özel bir dönemde öngörülüyor. Bu süre için, gemilerin sorumluluk alanı tüm Kuzey Denizi Güzergahını ve Rusya'nın Kuzey Kutbu kıyılarını kapsayan Kuzey Filosu'na destek vermektir.

SİLAH VE ASKER YIĞDI, 'ENDİŞE'YE MAHAL YOK DİYOR'

ABD'nin Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını artırması ile ilgili diğer açıklamalara da değinen Korçunov, "Rus silahlı kuvvetlerinin revizyonu ve Kuzey Kutbu'ndaki operasyonel açıdan hazırlıklı olma çabaları aşırı değil ve savunmacıdır.' dedi.

Korçunov, Kuzey Kutbu'na silah yığan Rusya'nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdü.

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