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Dünya

Bölgeyi borç batağına soktular! Yeni emperyalist Kara Kıta'yı istila etti

Çin yönetimi, koronavirüs salgınını fırsata çevirerek Afrika kıtasındaki nüfuzunu artırmayı hedefliyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 5 ülkeyi ziyaret etmek üzere Afrika'ya gitti.

05 Ocak 2021 Salı 17:31 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 17:32
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Gelişen ekonomisi ve artan nüfusuyla Afrika kıtası, Çin dışişleri bakanlarının 1990’ların başından beri yeni yıldaki ilk ziyaretlerini yaptıkları yer oldu.

Çin, halihazırda kıtanın en büyük ticaret ortağı konumunda.

Pekin yönetimi, yeni yılın ilk haftasında kıtadaki nüfuzunu artırmak için yine harekete geçti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 5 ülkeyi ziyaret etmek üzere Afrika'ya gitti.

KITADA AŞIYA ERİŞİMDE ZORLUK, ÇİN'İN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Afrika ülkeleri koronavirüs aşısına erişimde zorluk yaşıyor. Pekin, geliştirdiği koronavirüs aşılarını bu ülkelere de satmak istiyor.

Çin aşılarının soğuk zincire ihtiyaç duymadan dağıtılabilmesi, Afrika ülkeleri için cezbedici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Kıta ülkelerinin geri kalmış sağlık altyapılarının oluşturduğu boşluğu da Çin menşeli ürünler dolduruyor.

ÇİN'E BORÇLAR ARTIYOR

Öte yandan, birçok Afrika ülkesinin Çin’e olan borcu alarm vermeye başladı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, bu ülkelerin Çin aşısını ve diğer sağlık ekipmanlarını alması bu borcu daha da artıracak.

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