Ukrayna'da yayın yapan bir televizyon programında, kullandığı otomobile yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden Rus gazeteci ve siyaset uzmanı Darya Dugin hakkında açıklama yapan Podolyak, "Ukrayna'nın bombalamayla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, çünkü biz Rusya Federasyonu gibi bir devlet değiliz ve dahası, biz terörist bir devlet değiliz" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Darya Dugin'in kullandığı otomobile yerleştirilen bomba, seyir halindeyken patladı. Patlama, saat 21.00 sıralarında Moskova'nın güneyindeki Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında meydana geldi. Darya Dugin, olay yerinde hayatını kaybetti. Darya Dugin'in babası Aleksandr Dugin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden olduğu ifade ediliyor.

UKRAYNA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN RUS ASKERİ ZIRHLILARI KİEV'DE SERGİLENİYOR

Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı, başkent Kiev'de sergileniyor.

Yaklaşık 6 aydır Rusya ile savaşta olan Ukrayna, 24 Ağustos'ta Bağımsızlık Günü'nün yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Savaş nedeniyle Ukraynalılar, bu yılki Bağımsızlık Günü kutlamalarına öncekilerine oranla daha fazla önem veriyor.

Kutlamalar öncesi savaşta Rus güçlerinden ele geçirilen ve kullanılmaz halde olan aralarında tank ve motorlu topçu sistemlerinin bulunduğu çok sayıda zırhlı, Kiev'in Kreşatik Caddesi'ne yerleştirildi.

Binlerce Ukraynalı, ele geçirilen Rus zırhlılarını görebilmek için Kreşatik Caddesi'ne geldi.

Ziyaretçilerden bazıları, trafiğe kapatılan caddedeki Rus zırhlılarının önünde fotoğraf çektirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, başlarda başkent Kiev çevresinde yoğunlaşmış olsa da bugün itibarıyla daha çok ülkenin güneyine kaymış durumda.

RUSYA: ODESSA'DA AMERİKAN HIMARS ROKETLERİNİ KALİBR FÜZELERİYLE VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Odessa bölgesinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ve Batı üretimi hava savunma sistemleri için roketlerin bulunduğu depoyu Kalibr yüksek hassasiyetli füzeler ile vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki taarruzların sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Denizden fırlatılan Kalibr yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki Mayorskoye yerleşim birimi civarındaki Amerikan HIMARS çok namlulu roketatar ve Batı üretimi hava savunma sistemi için roketlerin bulunduğu mühimmat deposu yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik kuvvetlerinin Zaporijya bölgesinde Gulyay Pole şehrinde bulunan 102. Ukrayna bölge savunma birliklerine ait askeri araçlar için 100 tondan fazla akaryakıtın bulunduğu depoyu imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Novomihaylovka yerleşim biriminde 30'dan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

Herson bölgesinde Knyazevka yerleşim birimi yakınlarında iki Amerikan yapımı M777 obüsü yok ettiklerini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Staromlınovka ve Gorlovko yerleşim birimi yakınlarında 9 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini dile getirdi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 267 uçak, 148 helikopter, 1785 insansız hava aracı, 367 hava savunma füze sistemi, 4 bin 359 tank ve zırhlı araç, 810 çok namlulu roketatar, 3 bin 323 obüs ve havan topu, 4 bin 984 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.