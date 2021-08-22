İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2021 Pazar / 14 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bolivya Devlet Başkanı korkuttu, başarısız oldu
Dünya

Bolivya Devlet Başkanı korkuttu, başarısız oldu

Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, 13 Mart'tan bu yana tutuklu bulunduğu hapishanede intihar etmek istedi.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 01:30 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 01:30
ABONE OL

Avukat Jorge Valda, açıklamasında, müvekkilinin adli durumundan etkilendiğini belirterek, "Bugün eski Devlet Başkanı Jeanine Anez hayatına son vermeye çalıştı. Tanrı'ya şükür başarısız oldu." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ise düzenlediği basın toplantısında, Anez'in sağlık durumunun stabil olduğunu anlatarak, "Bir kolunda küçük çizikler dışında endişelenecek bir şey yok." dedi.

DARBE DAVASI

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Kasım 2019'da istifa ettiği sürece ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Anez ile eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında önleyici tutuklama kararı verilmişti.

Ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, La Paz Eyalet Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, 13 Mart'ta gözaltına alınan Anez, eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında verilen 4 aylık önleyici tutuklama kararının süresini 21 Mart'ta 6 aya çıkarmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.