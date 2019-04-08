Bolivya Devleti Başkanı Morales, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Morales Ayma Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo MoralesAyma, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunacak.
Bolivya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bolivya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.
Görüşmelerde, ayrıca Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Bolivya ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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