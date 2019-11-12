Bolivya’da Evo’ya Amerikancı darbe

Bolivya’da 20 Ekim’de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8’le ilk turda kazanan Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun kendsine desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Ülkede günlerdir muhalifler ve hükümet destekçileri arasında taşlı sopalı arbedelere sahne olan Cochabamba vilayetine bağlı Chapare kentinde Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ile birlikte kameraların karşısına geçen Morales, “Tek suçum ABD karşıtı, anti-emperyalist ve yerli olmak” dedi.

YAKALAMA KARARI

Sokaktaki şiddetten mağlup başkan adayı Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Başkanı Luis Fernando Camacho’yu sorumlu tutan Morales, “Artık benim kardeşlerimin peşini bıraksınlar, valilerin, milletvekillerinin, evlerini yakmaktan vazgeçsinler; taraftarlarıma işkence yapmaktan geri dursunlar diye istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Ülkede yaşananları sivil ve polis darbesi olarak niteleyen Morales, “Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi” diyerek siyasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Yardımcısı Linera ise doğal kaynakları millileştirdikleri, 3 milyon Bolivyalıyı yoksulluktan kurtardıkları ve Amerikan üslerini kapattıkları için hedef alındıklarını kaydetti. Basın toplantısından saatler sonra Twitter’dan açıklama yapan Morales ayrıca, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. İddiayı doğrulayan muhalif milis komutanı Camacho da “Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre’de Morales’i arıyorlar. Askerler, başkanlık uçağına el koydular” dedi.

MEKSİKA: BİZE SIĞIN

Morales’in istifası sonrası Latin Amerika’nın ABD karşıtı liderlerinden dayanışma mesajları geldi. Venezuela lideri Nicolas Maduro, Nikaragua Başkanı Daniel Ortega ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yaşananları ‘darbe’ olarak nitelendirirken, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard isterse Morales’e sığınma hakkı vereceklerini dile getirdi.