Bolivya’da Evo’ya Amerikancı darbe
Latin Amerika’da en uzun süre görev yapan lider olan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, son seçimlere hile karıştığını savunan ordunun görevi bırakması adına yaptığı açıklama üzerine, istifa etti. Kıtanın ilk yerli Başkanı “Tek suçum ABD karşıtı olmak” dedi.
Bolivya’da 20 Ekim’de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8’le ilk turda kazanan Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun kendsine desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Ülkede günlerdir muhalifler ve hükümet destekçileri arasında taşlı sopalı arbedelere sahne olan Cochabamba vilayetine bağlı Chapare kentinde Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ile birlikte kameraların karşısına geçen Morales, “Tek suçum ABD karşıtı, anti-emperyalist ve yerli olmak” dedi.
YAKALAMA KARARI
Sokaktaki şiddetten mağlup başkan adayı Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Başkanı Luis Fernando Camacho’yu sorumlu tutan Morales, “Artık benim kardeşlerimin peşini bıraksınlar, valilerin, milletvekillerinin, evlerini yakmaktan vazgeçsinler; taraftarlarıma işkence yapmaktan geri dursunlar diye istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Ülkede yaşananları sivil ve polis darbesi olarak niteleyen Morales, “Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi” diyerek siyasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Yardımcısı Linera ise doğal kaynakları millileştirdikleri, 3 milyon Bolivyalıyı yoksulluktan kurtardıkları ve Amerikan üslerini kapattıkları için hedef alındıklarını kaydetti. Basın toplantısından saatler sonra Twitter’dan açıklama yapan Morales ayrıca, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. İddiayı doğrulayan muhalif milis komutanı Camacho da “Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre’de Morales’i arıyorlar. Askerler, başkanlık uçağına el koydular” dedi.
MEKSİKA: BİZE SIĞIN
Morales’in istifası sonrası Latin Amerika’nın ABD karşıtı liderlerinden dayanışma mesajları geldi. Venezuela lideri Nicolas Maduro, Nikaragua Başkanı Daniel Ortega ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yaşananları ‘darbe’ olarak nitelendirirken, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard isterse Morales’e sığınma hakkı vereceklerini dile getirdi.
Evo Morales neden hedefte?
Bolivya’nın 60 yaşındaki ilk yerli lideri Evo Morales, 2006’da başkanlık koltuğuna oturduğundan beri ABD’nin saldırılarına maruz kaldı. İşte Morales’in hedef alınmasına neden olan icraatları:
- Kıtanın en fakir ülkesi Bolivya’yı 14 yılda yüzde 4’ten fazla büyüttü.
- Yoksulluğu yüzde 65’lerden yüzde 30’lara çekerek 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten orta gelir grubuna taşıdı.
- Ülkenin doğal gaz ve petrolünü millileştirerek Amerikan şirketlerini kovdu.
- Suyun özelleştirilmesine karşı çıktı.
- Filistin’i işgal eden İsrail’i ‘terör devleti’ olarak tanımlayarak ilişkileri kesti.
- Latin Amerika’nın ABD karşıtı yönetimlerinin bulunduğu Venezuela ve Küba ile yakın ilişkiler kurdu.
Türkiye gelişmelerden endişeli
Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin endişeyle izlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
‘CIA’i tebrik ediyorum’
ABD’nin eski Alaska Senatörü Mike Gravel, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa etmek zorunda kalmasının ardından, ülkedeki gelişmelerde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) parmağı olduğuna işaret etti. Gravel, Twitter hesabından “Bolivya’da kazanan gücü tebrik ediyorum, @CIA!” paylaşımında bulundu. ABD Temsilciler Meclisiw’nin Müslüman üyesi Ilhan Omar da Twitter’da yaptığı paylaşımda, Amerikalı vekillere Bolivya’daki siyasi şiddete kati suretle karşı çıkmaları çağrısı yaptı.
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