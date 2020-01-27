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Dünya

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez seçim öncesi kabinesini yeniliyor

Bolivya'da Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, kabinesindeki bütün bakanların istifasını istedi.

AA27.01.2020  07:52 - Güncelleme: 27.01.2020  07:52

Bolivya basınında yer alan ve Devlet Başkanlığı Sekreterliğine dayandırılan açıklamada, Anez'in demokratik geçiş yönetiminin yeni etapla yüzleşmesi için bütün bakanların istifasını talep etmeye karar verdiği bildirildi.

Açıklamada "(Anez) Bolivya halkına, yönetimin göreve gelmesiyle belirlenen hedefleri sürdürmek için en kısa zamanda yeni ekibini onaylayacağını duyurur. Devlet Başkanı Jeanine Anez, 3 Mayıs'ta düzenlenecek özgür, tarafsız ve şeffaf seçimlere katılacak adayların kayıt yaptırması süreci öncesinde hükümetteki çalışma ekiplerinde yapılan düzenlemelerin normal olduğunu düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Anez'in bakanların istifasını talep etmesi, geçici hükümetin İletişim Bakanı Roxana Lizarraga'nın, Anez'in başkan adayı olmasına tepki amacıyla görevini bırakmasının ardından geldi.

Bolivya'yı yeniden seçime götürmekle görevli geçici hükümetin lideri Anez, cuma günü yaptığı açıklamayla genel seçimlerde aday olma kararı aldığını duyurmuş ve bu karar, Morales'i istifaya götüren süreçte muhalifleri sokağa döken aşırıcı sağcı Devlet Başkanı adayı Luis Fernando Camacho ve 20 Ekim'deki seçimleri kaybeden Devlet Başkanı adayı Carlos Mesa tarafından eleştirilmişti.

Daha önce Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten 52 yaşındaki Jeanine Anez, Morales'in, yardımcısı Garcia Linera ve Senatörler Meclisi Başkanı Adriana Salvatierra'nın istifasının ardından 12 Kasım'da ALP'de düzenlenen ve oy çokluğunun çıkmadığı oturumda geçici devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıklamıştı.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun istifa çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, sonra da Arjantin'e gitmişti.

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