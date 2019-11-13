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Bolivya'da geçici devlet başkanı belli oldu

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından, ülkeyi 90 gün içinde erken seçime götürecek geçici devlet başkanı belli oldu.

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Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nde (ALP) düzenlenen oturumda, oy çokluğunun sağlanamamasına rağmen, Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıkladı.

Başkent La Paz'da Morales destekçileri sokak eylemlerini sürdürürken, ALP'de düzenlenen oturumda Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensupları katılmadığı için oy çokluğu çıkmadı.

Anez, ülke yasalarının, devlet başkanı, yardımcısı ve senato başkanının bulunmaması durumunda kendisinin geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesine izin verdiğini belirtti.

Ülkede barışın sağlanması için elinden geleni yapacağına dikkati çeken Anez, en kısa sürede genel seçimlere gidileceğini bildirdi.

Anez'in, 90 gün içinde yeni devlet başkanını seçmek üzere ülkeyi erken seçime götürmesi bekleniyor.

Bu arada, Anez'in devlet başkanlığı sarayına elinde büyük bir İncil ile girmesi ve etrafındakilerin "Devlet Başkanlığı Sarayına İncil geri döndü" sloganı atması dikkati çekti.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

Bolivya'da Morales'in istifa sürecini "darbe" olarak nitelendiren ülkeler arasında yer alan Meksika'nın iltica teklifini kabul eden Morales, Meksika'ya gitmişti.

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