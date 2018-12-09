Bolivya'da meydana gelen trafik kazasında 17 kişi öldü

Bolivya basınında çıkan haberde, başkent La Paz ile Achacachi kenti arasındaki otoyolda iki minibüsün çarpışması sonucu 17 kişinin öldüğü belirtildi. Kazada ölenlerden birinin çocuk, 7'sinin kadın olduğu, en az 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bolivya haber ajansına açıklama yapan Albay Polis Müdürü Alex Alfaro, olay yerine ulaştıklarında sürücü ve yolcuların araçların içine sıkışmış durumda olduğunu belirtti.

Kazanın "aşırı hız ve hatalı sollama" nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.