Bolsonaro, Rusya'ya gidiyor

AA 11 Şubat 2022 Cuma 00:04 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:04

Brezilya'da yayın yapan Terra'da çıkan habere göre, Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve enerji ile tarım gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Bolsonaro, 16 Şubat'ta Moskova'daki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra Putin ile Kremlin Sarayı'nda öğlen yemeğinde bir araya gelecek.

Ardından Bolsonaro'nun, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmesi planlanıyor.

Brezilya hükümetine göre Bolsonaro'nun bu ziyaretinin merkezinde dünyanın belli başlı yükselen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubu ülkelerine mensup Brezilya ve Rusya arasındaki ticari ilişkiler yer alacak.

Bolsonaro'nun Ukrayna krizinde Rusya'yı ziyaret etmesinin ABD'yi rahatsız ettiği ve ziyaretini iptal etmesi için hükümetine baskı yapıldığı yönündeki iddialara geçen hafta Bolsonaro, "Eğer Biden beni davet ederse büyük bir zevkle ABD'ye giderim. Brezilya Brezilya'dır, Rusya da Rusya. Ben tüm dünya ile iyi ilişkiler kurarım." cevabını vermişti.

Bolsonaro, Rusya'nın ardından 17 Şubat'ta Macaristan'a yapacağı ziyarette Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile iki ülke arasındaki dostluk, iş birliği ve bağların güçlendirilmesini ele alacak.