Bolton: İran sağduyu ile zayıflığı karıştırmamalı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı İsrail ziyaretinde, İran´ın sağduyu ile zayıflığı birbirine karıştırmaması gerektiğini belirtti ve 'İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak' dedi.
- DHA
İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte bir konuşma yapan Bolton, ABD´nin İran´a yönelik yaptırımlarının devam edeceğini söyledi ve Netanyahu´ya ABD´nin iyi bir müttefiki olduğu için teşekkür etti.
Diğer yandan Netanyahu, İran´ın hamlelerinin kimseyi şaşırtmaması gerektiğini ve İsrail´in, İran´ın Suriye´de yerini pekiştirme ve Hizbullah´a yardım çabalarını engellediğini belirtti.
Bolton ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´in gelecek hafta Japonya´nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi´nde Orta Doğu´daki durumu görüşeceklerini duyurdu.
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