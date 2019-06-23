İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte bir konuşma yapan Bolton, ABD´nin İran´a yönelik yaptırımlarının devam edeceğini söyledi ve Netanyahu´ya ABD´nin iyi bir müttefiki olduğu için teşekkür etti.

Diğer yandan Netanyahu, İran´ın hamlelerinin kimseyi şaşırtmaması gerektiğini ve İsrail´in, İran´ın Suriye´de yerini pekiştirme ve Hizbullah´a yardım çabalarını engellediğini belirtti.

Bolton ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´in gelecek hafta Japonya´nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi´nde Orta Doğu´daki durumu görüşeceklerini duyurdu.