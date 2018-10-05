Bolton: İran ve milisleri Washington’a tehdit oluşturuyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin İran ve onun desteklediği terörist milislerin oluşturduğu tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Bolton, Radikal terörist grupların ABD ve yurtdışındaki çıkarlarına yönelik en üst düzey sınır ötesi tehdidi oluşturduğunu söyledi.
ABD’nin İran’dan gelen tehditlerle de yüzleştiğini ifade eden Bolton, bu ülkeyi “”1979’dan bu yana dünyada uluslararası terörizmin merkez bankası” olarak niteledi.
(Şarkul Avsat)
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