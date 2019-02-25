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Bolton, Küba'daki anayasa referandumunu hedef aldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, 'Küba'da bugün yapılan anayasa referandumu, Küba rejiminin kendi baskı ve tiranlığını örtmek için uyguladığı bir başka taktiktir.' açıklamasında bulundu.

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Venezuela'daki siyasi krizle ilgili yoğun açıklamalarıyla gündeme gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Küba'daki anayasa referandumuna ilişkin, "ABD, Küba halkının özgürlük ve demokrasi çağrılarını destekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter hesabından Küba'daki anayasa referandumu hakkında paylaşımda bulundu.

Venezuela'daki siyasi krizle ilgili olarak Donald Trump yönetiminin en öne çıkan ismi olan Bolton, Küba'daki referandumun meşru olmadığı imasında bulundu.

Bolton, "Küba'da bugün yapılan anayasa referandumu, Küba rejiminin kendi baskı ve tiranlığını örtmek için uyguladığı bir başka taktiktir. ABD, Küba halkının özgürlük ve demokrasi çağrılarını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Küba'da halk, referanduma sunulan bir dizi anayasal değişiklik için sandık başına gitti.

Bolton, daha önceki açıklamalarında da Venezuela'nın yanı sıra Küba ve Nikaragua'daki yönetimleri de hedef almış ve bu ülkedeki vatandaşların "demokrasi çağrılarını desteklediklerini" ifade etmişti.

Özellikle İran konusundaki "şahin" görüşleriyle tanınan Bolton, Venezuela'daki siyasi krizin ilk gününden itibaren ABD yönetiminde konuya ilişkin en fazla sayıda açıklama yapan isimlerin başında geliyor.

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