Bolton'dan ''Güney Kore'ye nükleer destek'' önerisi

Yonhap'ın haberine göre, Bolton, Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı güvenlik konulu bir konferansta konuştu.

Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın daha inandırıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bolton, "Bence, ABD, Kore yarımadasına taktik nükleer silahlar konuşlandırmalı. Güney Kore hükümetinin tereddüt etmeden bu silahları kullanabileceği Kim Jong-un ve onun yerini alacaklara karşı açıkça belirtilmeli." dedi.

Bolton, caydırıcılığın bu şekilde daha inandırıcı olacağına işaret ederek, bu adımın Güney Kore'ye kendi nükleer kapasitesini artırması için süre kazandıracağını dile getirdi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme amaçlarından vazgeçtiğine dair stratejik kararlar almadığını kaydeden Bolton, Güney Kore'ye ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı QUAD ittifakına katılması önerisinde de bulundu.