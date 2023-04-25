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Dünya

Bolton'dan ''Güney Kore'ye nükleer destek'' önerisi

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığını daha inandırıcı hale getirmek için Kore yarımadasına taktik nükleer silahlar konuşlandırması gerektiğini bildirdi.

AA25 Nisan 2023 Salı 11:43 - Güncelleme:
Bolton'dan ''Güney Kore'ye nükleer destek'' önerisi
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Yonhap'ın haberine göre, Bolton, Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı güvenlik konulu bir konferansta konuştu.

Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın daha inandırıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bolton, "Bence, ABD, Kore yarımadasına taktik nükleer silahlar konuşlandırmalı. Güney Kore hükümetinin tereddüt etmeden bu silahları kullanabileceği Kim Jong-un ve onun yerini alacaklara karşı açıkça belirtilmeli." dedi.

Bolton, caydırıcılığın bu şekilde daha inandırıcı olacağına işaret ederek, bu adımın Güney Kore'ye kendi nükleer kapasitesini artırması için süre kazandıracağını dile getirdi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme amaçlarından vazgeçtiğine dair stratejik kararlar almadığını kaydeden Bolton, Güney Kore'ye ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı QUAD ittifakına katılması önerisinde de bulundu.

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