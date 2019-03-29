10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5806
  • 6,2988
  • 231.839
  • 93.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bolton'dan Rusya'ya 'üstü kapalı tehdit'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki Rus askerlerine ilişkin, 'Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da bulunan Rus askerleri konusunda yazılı açıklama yaparak Maduro yönetimini suçladı.

Bolton, açıklamasında, "ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun yönetimde kalabilmek için Rus askeri personelini Venezuela'ya getirmek de dahil yabancı askeri unsurları kullanmaya devam etmesini kınıyor. Maduro bu askeri desteği sadece kendi halkını daha da baskılamak için kullanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İhtar veriyoruz"

Söz konusu adımın bölgesel istikrara zarar vereceğini savunan Bolton, "Venezuela ordusuna, anayasal görevine sahip çıkarak Venezuela halkını koruma görevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolton, açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz. Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz. ABD olarak Batı yarım küredeki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD'nin Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezuela'ya insani yardım sağlamak için anlaşma yaptığını belirterek, ABD'yi Venezuela'da kaos yaratmakla suçlamıştı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıyan ABD yönetimi, Maduro yönetiminin artık meşruiyetinin kalmadığını savunuyor.

Başörtülülere sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Adamlar Yapmış!'

'Adamlar Yapmış!'

Meteorolojiden 'yoğun yağış' uyarısı

Meteorolojiden 'yoğun yağış' uyarısı

'Millete psikolojik operasyon çekenlerin yürekleri hopluyor'

'Millete psikolojik operasyon çekenlerin yürekleri hopluyor'

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

Bolton: İhtar veriyoruz

Bolton: İhtar veriyoruz

Mine Koraş hakkında soruşturma başlatıldı

Mine Koraş hakkında soruşturma başlatıldı

Brexit anlaşmasına üçüncü kez ret

Brexit anlaşmasına üçüncü kez ret

İyi Parti'li Kurucular MHP saflarına katıldı

İyi Parti'li Kurucular MHP saflarına katıldı
 

POPÜLER HABERLER

Cumhur İttifakı adayı Özhaseki´den şehitler için 'İstiklal' klibi

Cumhur İttifakı adayı Özhaseki´den şehitler için 'İstiklal' klibi

ABD'nin kimseye satmadığı F-22 Raptor'lardan fil yürüyüşü

ABD'nin kimseye satmadığı F-22 Raptor'lardan fil yürüyüşü

3 büyüklerde kadrolara büyük revizyon!

3 büyüklerde kadrolara büyük revizyon!

Milyonlarca seçmeni ilgilendiriyor! İşte 10 adımda seçim rehberi

Milyonlarca seçmeni ilgilendiriyor! İşte 10 adımda seçim rehberi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA