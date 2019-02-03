16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Bolton, Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezuela ordusunda görevli bir generale atıf yaparak, "ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez'i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolton, Venezuela Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido'nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Nicolas Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

- Havacı General, Guaido'yu tanıdı

Venezuela Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, Guaido’yu "devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamış ve orduda Guaido'yu tanıyan ilk yüksek rütbeli asker olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı bir açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. ABD yönetimi ise bu ülkeye insani yardım yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

CHP´li Odabaşı’nın oylanması hukuka uygun mu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

70 milyon turist hedefi için dev hamle

70 milyon turist hedefi için dev hamle

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldırı girişimi

Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldırı girişimi

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Hollande'dan Macron'a 'sarı yelekliler' eleştirisi

Hollande'dan Macron'a 'sarı yelekliler' eleştirisi
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer taraftarı çıktı

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer taraftarı çıktı

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA