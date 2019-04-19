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Bomba gelişme: Çin, gizli savaş uçağı için yeni motor geliştirdi

İlk uçuşunu Kasım 2012 tarihinde yapan, 2019 yılında üretime geçmesi beklenen Çin'in çift motorlu, 5. nesil çok amaçlı savaş uçağının yeni bir turbofan motorunun geliştirildiği ve prototip testini geçtiği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin'in çift motorlu, beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağı projesi J-31 için yeni bir turbofan motorunun geliştirildiği bildirildi.
 
Askeri bir uzman olan Wei Dongxu konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda, "Motor Çin'in yeni nesil uçak gemisinde kullanılacak avcı uçağı J-31 için geliştirildi." dedi.
 
Güneybatı Çin'in Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'daki hükûmet yetkilileri tarafından yayımlanan açıklamaya göre, "Çin'in devlete ait Aero Engine Corporation'ın Çin'deki Gaz Türbini Araştırma Enstitüsü ekibi, 4 Mayıs'taki Çin Gençlik Günü'nde bir ödül alacak. Ödülün geliştirilen yeni motor ile ilgili verileceği iddia edildi.
 
Wei, "Ekibin motoru tasarlaması bir yıl sürdü. Motorun prototipi altı ayda test edildi. Motor, ülkenin en büyük havacılık motoru projelerinden biri. Gelişmiş turbofan motorlarının geliştirilmesi, özellikle de çok yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanacak şekilde yapılması gereken fan kanatlarının imalatı zordur." ifadelerini kullandı.
 
Bununla birlikte Wei'ye göre, yeni motorun güvenilir olduğu onaylanmadan ve seri üretime girmeden önce, farklı durumlar altında hala önemli miktarda testten geçmesi gerekiyor.
 
Çin Merkez Televizyonu'na bağlı bir köşe yazarı olan Wei Hutang, bu turbofan motorunun gelecekte Çin'in gizli savaş uçaklarında kullanılacağını iddia etti.

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