Bombalanan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin müdürü: Türkiye'nin desteği unutulmaz

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni geçtiğimiz haftalarda bombalayan İsrail zulmünü güç geçtikçe artırıyor.

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Müdürü Subhi Sukeyk, "Gazze deki durum şu an tam bir felaket. Yaşanılan ve şahit olduğumuz dramı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Tam bir vahşet yaşanıyor. Hastanemizin çok büyük bir kısmı elektrik ve yakıttan mahrum olduğu için hizmet veremiyor. İlaca ve eczacılığa dair de elimizde hiçbir şey kalmadı. Benim hastanem, Gazze'de kanser tedavisi veren, kanserli hastaların tedavisinin yapıldığı tek hastaneydi. Şu an hizmet veremiyor." dedi.

HASTANE ÇEVRESİ HEDEF ALINIYOR

Hastanelerinin İsrail tarafından hedef alındığını kaydeden Sukeyk, "Elektrik yok. Jeneratörleri çalıştıracak yakıt da yok. Birkaç gün önce doğrudan binamızın giriş bölümünü de hedef aldılar. Bu aralar binanın civarını da vuruyorlar ve bu binamızı da etkiliyor. Şarapnel parçaları hastaların odasına da zarar veriyor. Odaların tavanları, binadaki su ve telekomünikasyon sistemleri de zarar görüyor. Hastane görevlileri kahramanca hastanede bulunan kanser hastalarına hizmet veriyorlardı ama aniden elektrik ve yakıtın bitmesi ile hastane kullanılamaz hale geldi. Kanser hastalarına en azından uygun bir tedavi verilebilmesi için Gazze'nin güneyinde bulunan Dar-üs Selam Hastanesi ne taşındık." şeklinde konuştu.

TÜRK MİLLETİNE ŞÜKRAN DUYUYORUZ

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin desteğinin unutulmaz olduğunu söyleyen Sukeyk, "Yurt dışına çıkması gereken çok hastamız var, Türkiye ye şükranız bazı hastalarımızı alabileceğini duyurduğu için. Bin kadar hastanın alınacağı söylendi. Ben 2 bin hastanın daha alınacağına inanıyorum. Hastalarımıza acilen ilaç sağlamamız gerekiyor, Türk hastanesine geri dönmemiz gerekiyor. Kadınları ve çocukları her gün öldürülen fakir Gazze den Türk milletine ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarımı ve şükranlarımı sunuyorum." İfadelerini kullandı.