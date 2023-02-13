Boone: Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz

Boone Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Depremin korkunç sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Türkiye ve Suriye halklarına yardım için herkesin seferber edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Fransız Bakan, "Hem Fransa hem de Avrupa Birliği yanınızda." ifadesini kullandı.

- Dışişleri Bakanından Türkiye Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Diğer yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu, depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Colonna'yı Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner karşıladı.

Twitter'dan ziyarete ilişkin bir görsel paylaşan Colonna "Bu çok üzücü sınama karşısında,Türk halkına baş sağlığı dileklerimi sunmak için Türk Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladım. Fransa ilk günden sevk ettiği arama kurtarma personeli aracılığıyla yaptığı gibi Türkiye ile dayanışma halindedir ve yardım etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.