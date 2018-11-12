Boris Johnson: Birleşik Krallık 'tam teslimiyetin' kıyısında
Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin hazırlanmakta olan Brexit anlaşmasıyla 'tam teslimiyetin kıyısına' sürüklendiğini savundu.
- DHA
Johnson, Başbakan Theresa May'in Birleşik Krallık'ı, Brexit sonrasında Avrupa Birliği'nin gümrük birliği içine hapsedecek bir anlaşmayı parlamentodan geçirmeye çalıştığını, böyle bir Brexit anlaşmasınını "tam teslimiyet" anlamına geleceğini ileri sürdü.
Telegraph gazetesine yazan Johnson, "Birleşik Krallık hükümetinin tam teslimiyetin kıyısına gelmiş göründüğüne gerçekten inanamıyorum. Cari anayasal pozisyondan çok daha kötü bir şeyi imzalamanın eşiğindeyiz. Anlaşmadaki koşullar ancak bir koloniye uygulanabilir" diye uyardı.
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