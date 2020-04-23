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Dünya

Boris Johnson'dan iyi haber!

Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Brandon Lewis, Boris Johnson'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda işinin başına döneceğine inandığını söyledi.

IHA23 Nisan 2020 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 12:52
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Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Brandon Lewis, geçtiğimiz haftalarda korona virüs teşhisi ile yoğun bakıma alınan ve durumunun iyileşmesi üzerine önce yoğun bakımdan ardından da hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yakın zamanda işinin başına döneceğini söyledi. Lewis, “Johnson şu anda iyi. Uzmanların ve doktorların tavsiyelerine uyuyor. Görevinin başına yeniden döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum ve bunun da yakın zamanda olacağına inanıyorum” dedi.

İngiltere’de Galler Prensi Charles’ın 25 Mart’ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’un 27 Mart’ta testleri pozitif çıkmıştı. Belirtileri devam eden Johnson 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen ve 9 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılan Johnson, 12 Nisan’da da hastaneden taburcu edilmişti.

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