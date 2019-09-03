Johnson'ın makalesi İslamofobiyi artırdı

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8089
  • 6,3751
  • 284.189
  • 98342.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Boris Johnson'ın makalesi İslamofobiyi artırdığı ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen yıl peçeli kadınlarla ilgili olumsuz ifadelerinin ardından İslamofobi vakalarının yaklaşık 4 kat arttığı açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın geçen yıl kaleme aldığı makalede peçeli kadınlarla ilgili olumsuz ifadelerinin ardından İslamofobi vakalarının yaklaşık 4 kat arttığı bildirildi.
 
İngiltere'de nefret suçlarını izleyen kamu kuruluşu Tell Mama, 2018 yılına ilişkin raporunu açıkladı.
 
Rapora göre, geçen ay başbakanlık görevini üstlenen Johnson'ın geçen yıl Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, peçe takan kadınları "posta kutusuna"  ve "banka soyguncusuna" benzetmesinin ardından ülkede Müslümanlara yönelik nefret suçlarında yüzde 375 artış görüldü.
 
Makalenin yayınlanmasının ardından Müslümanlara yönelik, 22'si peçeli kadınlara olmak üzere toplam 28 nefret suçu işlendi.
 
Ülkede geçen yıl İslamofobi vakalarındaki artıştaki bir diğer etken de "Bir Müslümanı Cezalandır" başlıklı imzasız mektupla başlatılan kampanya oldu. Kampanya süresince ülkede bu mektuba bağlı 37 nefret suçu kayıtlara geçti. 
 
Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının çoğunluğu kamusal alanlarda gerçekleşti. Bu durum, İslam karşıtlığının daha "ana akım" ve "normal" görülmeye başlandığını ortaya koydu. 
 
Raporda, "Ayrımcılık, nefret söylemi ve Müslüman karşıtı literatürdeki artış daha genel bir tahammülsüzlüğün ve nefretin büyümekte olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.
 
- "Bir Müslümanı Cezalandır" mektubu
 
İngiltere'de geçen yıl mart ayında yayımlanan "Bir Müslümanı Cezalandır Günü" başlıklı açık mektupla, halk Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine teşvik edilmişti. 
 
Whatsapp gibi mobil ağlar aracılığıyla yayılan mektupta, Müslümanlara sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunulması, kadınların başörtülerinin çıkarılması, yüzlerine asit atılması, silahla, bıçakla, arabayla ezilerek ya da başka yollarla katledilmeleri, camilerin ve ibadethanelerin yakılması veya bombalanması öneriliyordu. 
 
Mektup, Kraliçe Elizabeth, dönemin başbakanı Theresa May ve Müslüman Lordlar Kamarası üyesi Ahmet Tarık'a beyaz toz eşliğinde gönderilmişti. Mektupla ilgili 35 yaşındaki İngiliz vatandaşı David Parnham tutuklanmıştı.

Mehmetçik ´Atak´ını teslim aldı... Demir özellikleri ile birlikte duyurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Johnson'ın makalesi İslamofobiyi artırdı

Johnson'ın makalesi İslamofobiyi artırdı

Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

'En derinlerdeki noktalarınıza saldıracağız'

'En derinlerdeki noktalarınıza saldıracağız'

Galatasaray Falcao'yu açıkladı

Galatasaray Falcao'yu açıkladı

ABD, Afganistan'dan 5 bin askerini geri çekiyor

ABD, Afganistan'dan 5 bin askerini geri çekiyor

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem
 

POPÜLER HABERLER

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA