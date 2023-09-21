Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımları konuştuk

Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fidan'la BM'de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, "AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi'ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk." ifadesini kullandı.

Borrell, Karabağ'daki "son derece endişe verici" durumu da ele aldıklarını belirtti.

AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu'ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti.