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Dünya

Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımları konuştuk

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la New York'ta görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu belirterek, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları ele aldıklarını ifade etti.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımları konuştuk
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Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fidan'la BM'de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, "AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi'ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk." ifadesini kullandı.

Borrell, Karabağ'daki "son derece endişe verici" durumu da ele aldıklarını belirtti.

AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu'ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti.

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