Borrell, Belçika'daki AB binasına yapılan saldırıyı kınadı

IHA 23 Ocak 2022 Pazar 23:16 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 23:16

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 50 bin kişi, ülkede Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etmiş, göstericiler ile polis arasında arbede çıkmıştı. Bazı göstericilerin başkentteki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasına taşlar ve soplarla ile saldırarak zarar vermesi üzerine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, söz konusu saldırıyı kınayarak, "Bugün Brüksel'deki gösteride, binalarımızı hedef alan saldırılarda dahil olmak üzere, anlamsız yıkımı ve şiddeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Borrell ayrıca, gösterilerde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, EEAS binasında göstericiler tarafından zarar verilen camlardan birinin önünde fotoğrafını paylaştı.

EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino ise yaptığı açıklamada, EEAS binasına yapılan saldırıyı aşağılık ve utanç verici olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerine binayı korudukları için teşekkür etti.

Polisten göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale

Başkentteki Avrupa Birliği (AB) merkezinin olduğu bölgeye yürüyen göstericiler, sık sık "Özgürlük" sloganı atarken, ellerinde çok sayıda işletmeye giriş için zorunlu hale getirilen aşı bilgisini ve negatif PCR test sonucunu içeren Covid Safe Ticket (CST) isimli sağlık kartı uygulaması karşıtı pankartlar taşıdı. Polisin göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericiler, polise ellerindeki nesneleri fırlatarak karşılık verdi.

Gösterilerde kaç kişinin gözaltına alındığı veya yaralandığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.