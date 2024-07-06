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Dünya

Borrell ile Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan 'Aspides' ziyareti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, AB'nin Kızıldeniz'deki 'Aspides' misyonuna katılan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait 'Psara' firkateynini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Borrell ile Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan 'Aspides' ziyareti
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Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Dendias ve Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait "Psara" isimli firkateyni Cibuti Limanı'nda ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

DENİZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Dendias, burada yaptığı konuşmada, misyonun seyir güvenliği açısından önemli olduğunu söyleyerek, deniz ulaşımında seyir güvenliğinin sekteye uğraması halinde hem Yunanistan hem de Avrupa piyasalarında düzensizlik olacağını, enflasyonun artacağını ve istihdam kayıplarının yaşanabileceğini belirtti.

BORRELL ATİNA'DA YUNAN YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Borrell, dün, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyarette Dendias ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmüştü.

Dendias-Borrell görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunları, AB savunma kolu oluşturulması, stratejik yönelimler, Avrupa savunma stratejisi ve sürmekte olan AB Savunma ve Güvenlik Operasyonları ele alınmıştı.

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