Borrell: Putin Ukrayna'yı yok etmek istiyor ve askeri olarak başarılı olamıyor'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma sonrasında basın toplantısı düzenledi. Borrell, "Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir daimi üyesi, uluslararası kurallara dayalı düzenin en temel direği olan Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ihlal ediyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın şu anda işgal ettiği ve yeniden açık bir şekilde kitle imha silahları kullanmakla tehdit ettiği Ukrayna topraklarında yasadışı "referandum" ve Rusya'da kısmi seferberlik ilan ettiğini hatırlatan Borrell, "Rusya'nın bu eylemleri, yalnızca Ukrayna'da değil, Avrupa'da ve başka yerlerde barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ediyor. Artan gıda güvensizliği ve enerji fiyatları şeklinde ciddi küresel sonuçlar doğuruyor. Burada toplanan dünya liderleri bunu kınamak için birleşmelidir' dedi.

"SORUMSUZ VE ALAYCI'



Rusya tarafındaki son gelişmeleri sorumsuz ve alaycı olarak niteleyen Borrell, "Bu, Ukrayna'ya verilen kararlı desteği baltalamaya yönelik sorumsuz ve alaycı bir girişimdir. (Vladimir Putin) O, Birleşmiş Milletler'in değerlerine hiç aldırış etmediğini gösterdi. Başkan Putin, Birleşmiş Milletler'in ve bu Konseyin değerlerine tam bir kayıtsızlık göstererek hareket ediyor. Dünya toplumu birlik olmalı, bunu reddetmeli, barış ve ilerleme için çalışmalı. Şimdi Başkan Putin, bu kısmi seferberlik yoluyla savaşın maliyetini Rus nüfusuna doğru daha da genişletmek istiyor. Bir şey açık, Putin Ukrayna'yı yok etmek istiyor ve askeri olarak başarılı olamıyor' ifadelerini kullandı.

"HER GÜN RUS BİRLİKLERİNİN İŞLEDİĞİ VAHŞETİ ÖĞRENİYORUZ"



Ukrayna halkının mağduriyetine dikkat çeken Borrell, "Rusya, Ukrayna halkının üzerine büyük bir acı getirdi. Her gün Rus birliklerinin işlediği vahşeti öğreniyoruz. Bunlar, sevdiklerini bir daha asla göremeyecek olan parçalanmış ailelerin trajik hikayeleridir. Geçen nisan ayında Ukrayna'ya gittiğimde Bucha'da öldürülen insanların cesetlerinin mezardan çıkarıldığına bizzat şahit oldum. Mariupol'den, insanların kasten aç bırakıldığı yerleri gördük. Şimdi, İzyum bölgesinden gelen son görüntüler, Rusya'nın herhangi bir uluslararası kural ve ilkeyi tanımadığının bir başka göstergesi' dedi.

"UKRAYNA BAŞSAVCILIĞINA YARDIMCI OLUYORUZ"



Uluslararası yargıya AB'nin desteğinin süreceğini bildiren Borrell, "Açık konuşayım. Rusya siyasi liderliği ile Ukrayna'da uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden herkes sorumlu tutulacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Avrupa Birliği'nin sarsılmaz desteğine güvenebilir. ICC'yi mali ve teknik olarak destekliyor ve kanıt toplama dahil olmak üzere eğitim, uzmanlık ve ekipman sağlayarak Ukrayna Başsavcılığına yardımcı oluyoruz. Rusya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ilkelerine saygı göstermeli ve bu yasadışı planları tersine çevirmelidir' dedi.

"RUSYA, BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR'



Rusya'nın eylemleri nedeniyle kınanması gerektiğini söyleyen Borrell, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin dün burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği gibi, Savaş isteyen tek kişi Putin. Bu savaş onun savaşıdır. Rusya, benzeri görülmemiş bir ölçekte uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atıyor. Ancak, Ukrayna'nın yanında durma kararlılığımızı, birliğimizi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini gerektiği kadar savunma yeteneğine kapsamlı desteğimizi sarsmayacaklar. Ama en önemlisi, burada toplanan tüm liderler, Birleşmiş Milletler'de oturan uluslararası toplum, Başkan Putin'in aldığı sorumsuz ve tehlikeli bir pozisyon olan nükleer silah kullanma tehdidini güçlü bir şekilde kınamak zorunda" dedi.