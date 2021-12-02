İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4942
  • EURO
    15,3327
  • ALTIN
    764.849
  • BIST100
    1876.83
Dünya

Borrell: Tereddütsüz destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Ukrayna sınırındaki durumdan duyduğu endişeyi ilettiği ve AB'nin Kiev yönetimine desteğini yinelediği bildirildi. Borrell, 'AB, Ukrayna'nın bağımsızlığını, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tereddüt etmeden destekliyor.' dedi.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 17:24 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:27
ABONE OL

Borrell, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "AB, Ukrayna'nın bağımsızlığını, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tereddüt etmeden destekliyor." dedi.

Son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri tahkimattan "özellikle endişe duyduğunu" belirten Borrell, toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını yinelemesi halinde Moskova yönetimini caydırma ve Rus ekonomisini hedef alan kısıtlamalar üzerindeki çalışmaları hızlandırma ihtiyacını görüştüklerini dile getirdi.

- "AB RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI SÜREKLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRİYOR"

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da günlük basın toplantısında, Borrell'in AGİT marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini belirtti ve "Temsilci, kısa toplantıda Ukrayna'dan da bahsetti. AB'nin herhangi bir saldırganlığa karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sağlam ve kararlı şekilde destek verme konusundaki tutumumuzu hatırlattı." diye konuştu.

Stano, bir soru üzerine, AB'nin halihazırda Rusya'ya yönelik yaptırım rejimi bulunduğunu anımsattı ve bunların sürekli gözden geçirildiğini, gelişmelere göre yenilerinin eklenebileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.