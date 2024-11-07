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Dünya

Borrell: Trump'ın kazanmasının ardından AB güçlü bir Avrupa inşa etmeye devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından AB'nin güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmeye devam edeceğini söyledi.

DHA7 Kasım 2024 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Borrell: Trump'ın kazanmasının ardından AB güçlü bir Avrupa inşa etmeye devam edecek
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ı ABD başkanı seçilmesinden dolayı kutlarken iş birliğinin devam etmesini umduğunu ifade ederek güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etme planlarına işaret etti. Borrell açıklamasında, "Donald Trump'ı seçilmesinden dolayı kutluyorum. Bu seçim, küresel güvenliğin risk altında olduğu Ukrayna ve Ortadoğu da dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için önemli olacaktır. AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Aynı zamanda AB, güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için güvenlik ve savunmadan iklime kadar stratejik sorumluluklarını destekleme çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

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