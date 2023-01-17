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Dünya

Borrell 'Türkiye'ye dikkati çekti: Avrupa'nın bunu anlaması gerek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye gibi Rusya ile Batı dünyası arasında taraf tutmak istemeyen, kendi çıkarlarını savunan ülkeleri Avrupa'nın anlaması gerektiğini söyledi.

AA17 Ocak 2023 Salı 22:35 - Güncelleme:
Borrell 'Türkiye'ye dikkati çekti: Avrupa'nın bunu anlaması gerek
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Borrell, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikası konusunda düzenlenen oturumda konuşma yaptı.

Ukrayna'daki savaşın etkilerinin yanı sıra ABD-Çin rekabetine değinen Borrell, küresel düzende ana unsurlardan birinin bu rekabet olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERİ AVRUPA'NIN ANLAMASI GEREK"

Borrell, küresel düzende Türkiye, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Nijerya, Meksika ve Endonezya gibi başka aktörlerin de çıktığını belirterek, bu ülkeleri ABD seçimlerinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen eyaletler için kullanılan "salıncak eyalet" (swing state) siyasi kavramıyla tanımladı.

Borrell, "Küresel ölçekte 'swing state' olarak değerlendirilebilecek, kendilerini bir tarafa konumlandırmak istemeyen, kendi çıkarlarını savunan ülkeleri örnek olarak dile getiriyorum. Rusya ile Batı dünyası arasındaki cepheleşmede açıkça taraf olmak istemeyen ülkeler var. Bu ülkeleri taraf tutmaya zorlayamayız ancak endişelerinin nedenlerini anlamalıyız." dedi.

ÇİN DETAYI

Çin'in yükselişine vurgu yapan Borrell, AB'nin Çin'e olan bağımlılığı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Borrell, "Şu anda yeşil dönüşüm konusunda Çin'e olan bağımlılığımız, Rusya'ya enerji bağımlılığımızdan daha fazla." diye konuştu.

Borrell, AB'nin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi, Afrika, Orta Asya ve Latin Amerika ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

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